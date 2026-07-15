Ibrahimovic y el choque de Messi ante Inglaterra: "Ahora verán el pie izquierdo de Dios"
El exdelantero sueco se refirió al crucial compromiso que sostendrá la selección argentina frente al conjunto inglés por las semifinales de la Copa del Mundo.
El exdelantero sueco se refirió al crucial compromiso que sostendrá la selección argentina frente al conjunto inglés por las semifinales de la Copa del Mundo.
Zlatan Ibrahimovic volvió a captar la atención de los futboleros con una llamativa declaración en la antesala del trascendental duelo entre Argentina e Inglaterra, donde se definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.
El exatacante no ocultó su favoritismo por Lionel Messi y, fiel a su estilo, trazó un paralelo histórico que involucra a Diego Armando Maradona: "Inglaterra ya vio la 'Mano de Dios'. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios", lanzó el sueco en la televisión estadounidense.
El compromiso tiene un condimento inédito para el capitán de la "Albiceleste". A sus 39 años, será la primera vez que Messi enfrente formalmente a la selección de Inglaterra en su carrera profesional, puesto que no registra antecedentes contra los "Tres Leones" ni siquiera en encuentros de carácter amistoso.