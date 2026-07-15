Ibrahimovic y el choque de Messi ante Inglaterra: "Ahora verán el pie izquierdo de Dios"

Zlatan Ibrahimovic volvió a captar la atención de los futboleros con una llamativa declaración en la antesala del trascendental duelo entre Argentina e Inglaterra, donde se definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

El exatacante no ocultó su favoritismo por Lionel Messi y, fiel a su estilo, trazó un paralelo histórico que involucra a Diego Armando Maradona: "Inglaterra ya vio la 'Mano de Dios'. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios", lanzó el sueco en la televisión estadounidense.

El compromiso tiene un condimento inédito para el capitán de la "Albiceleste". A sus 39 años, será la primera vez que Messi enfrente formalmente a la selección de Inglaterra en su carrera profesional, puesto que no registra antecedentes contra los "Tres Leones" ni siquiera en encuentros de carácter amistoso.