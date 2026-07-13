Inglaterra, el gran rival pendiente de Lionel Messi

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina, se enfrentará este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 a Inglaterra, uno de los pocos rivales con los que nunca se ha cruzado, un pendiente en la prolífica carrera del atacante de 39 años y un importante obstáculo en la búsqueda del bicampeonato.

El choque entre sudamericanos y europeos en Atlanta no será uno más para Messi. No sólo por la posibilidad de disputar su tercera y probablemente última final de una Copa del Mundo, sino porque representa una oportunidad para enfrentarse con la principal potencia futbolística contra la que nunca se ha medido, en un partido que además cuenta con una fuerte carga histórica.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, es una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo, más en una semifinal de un Mundial", expresó el trasandino tras el triunfo por 3-1 del pasado sábado ante Suiza por los cuartos de final.

El goleador argentino, que encabeza con ocho tantos la tabla de artilleros del torneo junto al francés Kylian Mbappé, anticipó que se tratará de un "partido especial" y reveló que tanto él como sus compañeros observan y reviven con frecuencia las imágenes del último choque mundialista entre ambos seleccionados.

Aquel duelo fue por los cuartos de final de México 1986, recordado por los dos históricos goles de Diego Maradona que le permitieron a aquel equipo imponerse 2-1 y avanzar en su camino a la coronación en el Estadio Azteca.

Desde aquel encuentro, Argentina e Inglaterra se enfrentaron dos veces por citas planetarias (1998 y 2002) y tres veces en partidos amistosos (1991, 2000 y 2005).

Messi hizo su debut con el combinado en agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría, el encuentro previo al último duelo de la "albiceleste" ante los "Tres Leones".

En aquel cotejo en Budapest, "La Pulga" ingresó desde la banca durante el segundo tiempo y pocos segundos después fue expulsado por un golpe en la cara a su marcador, lo que le impidió disputar el duelo ante los ingleses en Ginebra.

El partido jugado en Suiza aquel 10 de noviembre de 2005 fue victoria por 3-2 para el conjunto europeo, dirigido entonces por el sueco Sven-Göran Eriksson.

Los goles ingleses llegaron por medio de Wayne Rooney y dos tantos agónicos de Michael Owen, que dieron vuelta un encuentro en el que el cuadro trasandino estuvo en ventaja hasta los últimos cinco minutos gracias a las anotaciones de Hernán Crespo y Walter Samuel, actual integrante del cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni.

Messi intentará saldar esa deuda pendiente este miércoles, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, por el paso a la final del Mundial 2026.

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