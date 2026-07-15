Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.5°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Javier Castrilli cuestionó el penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exárbitro argentino puso en duda la decisión adoptada durante el duelo entre España y Francia.

Javier Castrilli cuestionó el penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Javier Castrilli, exárbitro internacional y antiguo jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, cuestionó el penal sancionado por una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal en el partido entre España y Francia.

El argentino planteó que debía analizarse la responsabilidad del atacante español en la acción, debido a que observó de frente que el defensor francés se preparaba para rechazar el balón.

"¿Quién es más imprudente? Quien no ve venir al adversario que aparece sorpresivamente o el delantero que de frente ve que el defensor va a rechazar, sabe que no es visto por ese defensor e igual arremete y con el brazo", escribió Castrilli.

La publicación reabrió la discusión sobre una de las jugadas más controvertidas del encuentro y el criterio utilizado para determinar la responsabilidad de Digne en el contacto con Yamal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada