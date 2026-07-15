Javier Castrilli cuestionó el penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal

Javier Castrilli, exárbitro internacional y antiguo jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, cuestionó el penal sancionado por una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal en el partido entre España y Francia.

El argentino planteó que debía analizarse la responsabilidad del atacante español en la acción, debido a que observó de frente que el defensor francés se preparaba para rechazar el balón.

"¿Quién es más imprudente? Quien no ve venir al adversario que aparece sorpresivamente o el delantero que de frente ve que el defensor va a rechazar, sabe que no es visto por ese defensor e igual arremete y con el brazo", escribió Castrilli.

La publicación reabrió la discusión sobre una de las jugadas más controvertidas del encuentro y el criterio utilizado para determinar la responsabilidad de Digne en el contacto con Yamal.