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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Jude Bellingham: Es un día muy triste para nosotros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante inglés lamentó la derrota ante Argentina en la semifinal del Mundial.

Jude Bellingham: Es un día muy triste para nosotros
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Jude Bellingham, volante de Inglaterra, lamentó la derrota sufrida ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026, expresando que fue "desolador" el resultado.

"Creo que podemos sacar mucho provecho de la experiencia, pero es algo desolador, ¿sabes? Quería formar parte de una selección de Inglaterra que por fin lo lograra, que por fin cruzara la meta... tener que decirles a los hinchas, lamentablemente, lo mismo que probablemente llevan años y años escuchando... sí, es realmente desolador", declaró el volante en la zona mixta.

El jugador de Real Madrid también habló con medios españoles y afirmó: "Es un día muy triste para nosotros, hemos hecho un buen partido y luchamos, pero al final no es mucho".

Por último, al ser consultado por las decisiones que tomó el técnico Thomas Tuchel, Bellignham sólo respondió con un escueto "nada" y dejó la zona mixta en el estadio en Atlanta.

Inglaterra jugará el sábado ante Francia por el tercer lugar del Mundial 2026, desde las 17:00 horas (21:00 GMT) en Miami.

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