Koundé respondió a las declaraciones de Yamal: "No nos ha faltado al respeto, lo hace para motivarse"

El defensor francés Jules Koundé aseguró este lunes que en su selección no se molestaron con las declaraciones del español Lamine Yamal, quien afirmó en la previa de la semifinal del Mundial 2026 que el equipo de Didier Deschamps "no puede decir que son mejores", recordando el historial de los dos últimos enfrentamientos oficiales.

España derrotó al cuadro galo en las semifinales de la Eurocopa (2-1) y la Liga de las Naciones (5-4), por lo que Yamal aseguró que "Les Bleus" no deben considerarse favorito y tienen que temer a la "Furia Roja".

El francés, compañero del ibérico en FC Barcelona, salió en defensa del español: "No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza. Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él", señaló Koundé en la zona mixta de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, donde entrenó la selección francesa.

El zaguero también se refirió al planteamiento con el que debe afrontar la semifinal el equipo de Didier Deschamps: "Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España juega un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones".

"Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Hay que tener en cuenta que mañana vamos a deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos, porque al final te encuentra espacios y te cansa", añadió.

El partido entre Francia y España está programado para este martes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Dallas, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.