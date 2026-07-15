"¿La princesa de la FIFA?": Forbes analizó supuesta predilección por Messi en el Mundial

Forbes, influyente revista estadounidense especializada en negocios, finanzas y grandes fortunas, analizó las acusaciones sobre una supuesta predilección de la FIFA por Lionel Messi y la selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación recordó que algunos críticos llaman al delantero "la princesa de la FIFA" desde el Mundial de 2022, aunque la polémica tomó mayor fuerza después del triunfo argentino por 3-2 sobre Egipto. También destacó que el equipo de Lionel Scaloni llegó a semifinales sin enfrentar a ninguna selección ubicada entre las 13 primeras del ranking mundial.

"Fue injusto. Sufrimos una injusticia", expresó el técnico de Egipto, Hossam Hassan, tras el encuentro. El entrenador sostuvo además que la FIFA "quería mantener al campeón mundial en competencia" y agregó: "Quizás querían que Messi siguiera en carrera".

La Federación Egipcia de Fútbol afirmó que "no puede permanecer en silencio" y apuntó que "varios incidentes clave generaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la consistencia y la justicia de decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido".

"Sinceramente, la gente lleva mucho tiempo diciendo ese tipo de cosas sobre Argentina. Las redes sociales magnifican todo. Ahí comienzan los debates, pero no hubo favoritismo", respondió Scaloni ante las acusaciones.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, también rechazó las sospechas. "El debate constructivo sobre las decisiones siempre será parte del fútbol, pero las acusaciones sin fundamento no tienen lugar en nuestro deporte", señaló, antes de remarcar que "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por alguien, ni siquiera por el presidente de la FIFA".