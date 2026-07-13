Luis de la Fuente: Que te digan que eres favorito no significa nada

Luis de la Fuente, entrenador de España, aseguró durante la previa de la semifinal del Mundial ante Francia que el estatus de favorito que le concedió Didier Deschamps, DT del combinado galo, no tiene importancia.

"Que te digan que eres favorito no significa nada, no es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones, no mete más presión. No vale para nada favorito o no favorito", declaró de La Fuente en la rueda de prensa previa, en el AT&T Stadium de Dallas.

"La presión es la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, nuestro país, nuestra gente, nada más", agregó.

Sobre el planteamiento del encuentro, el estratego detalló que "tenemos muy estudiado a Francia. Tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también. La clave es intentar imponer las características de uno al otro".

"En cualquier caso, estaremos muy pendientes de ellos, ganando duelos, con ayudas, siendo protagonistas con nuestro estilo y hay que tener cuidado con las transiciones de ellos, que son muy rápidas", añadió.

Finalmente, reflexionó: "Julio Cesar, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que 'no hay un gran logro sin sufrimiento'. Y yo suscribo esa frase, en mi afición por el mundo romano. Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir", aseveró.

La semifinal entre España y Francia esá programada para este martes a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.