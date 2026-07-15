Messi recordó a Maradona tras la victoria ante Inglaterra: Es el más grande de todos

Lionel Messi, capitán de Argentina, recordó al fallecido Diego Armando Maradona tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y evitó hacer comparaciones, señalando que el "Pelusa" es "el más grande de todos".

"Tenemos la suerte de haber vivido al Diego, disfrutado y querido muchísimo, con todas las alegrías que nos regaló", declaró en primera instancia Messi en la salida del estadio en Atlanta.

Messi, además, agregó que no está de acuerdo con las comparaciones con Maradona.

"Nunca me quise comparar con el Diego ni mucho menos, y nunca lo voy a hacer, para mí es el más grande de todos", lanzó.

Además, recalcó que "el Diego me quería mucho, hemos compartidos momentos lindos y difíciles juntos, como el Mundial del 2010. Creo que estaba en un etapa linda de su vida cuando estuvimos juntos, lo disfrutamos mucho, era una locura estar el día a día con él, entrenar y preparar los partidos".

"Él marcó el camino en ese partido con Inglaterra y nosotros fuimos tras sus pasos y todo lo que él dejó, lo que significa para la selección, el legado, y este grupo lo llevó a lo más alto", sentenció Messi.

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026, la tercera en la carrera de Messi, y podrás seguirlo el domingo en nuestras plataformas, desde las 15:00 horas (19:00 GMT).