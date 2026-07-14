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Pedro Porro armó la pared con Dani Olmo y estiró la ventaja de España ante Francia en la semifinal
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Autor: Redacción Cooperativa
Los ibéricos se acercaron a la final de la Copa del Mundo.
Los ibéricos se acercaron a la final de la Copa del Mundo.
España estiró su ventaja ante Francia y dejó en 2-0 el marcador parcial en Dallas, en la semifinal de la Copa del Mundo, tras un golazo de Pedro Porro en el segundo tiempo.
En el minuto 58, Porro armó una pared con Dani Olmo, y tras la devolución del volante, quedó sólo frente al área, definiendo con seguridad para batir a Mike Maignan.
Revisa el gol de Pedro Porro para España ante Francia: