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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Pedro Porro armó la pared con Dani Olmo y estiró la ventaja de España ante Francia en la semifinal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los ibéricos se acercaron a la final de la Copa del Mundo.

Pedro Porro armó la pared con Dani Olmo y estiró la ventaja de España ante Francia en la semifinal
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España estiró su ventaja ante Francia y dejó en 2-0 el marcador parcial en Dallas, en la semifinal de la Copa del Mundo, tras un golazo de Pedro Porro en el segundo tiempo.

En el minuto 58, Porro armó una pared con Dani Olmo, y tras la devolución del volante, quedó sólo frente al área, definiendo con seguridad para batir a Mike Maignan.

Revisa el gol de Pedro Porro para España ante Francia: 

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