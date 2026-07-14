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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Pedro Porro: Es un sueño hecho realidad, con todo por la final

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Esto es del equipo, ha hecho un partidazo", dijo el español luego de tumbar a Francia en semifinales.

Pedro Porro: Es un sueño hecho realidad, con todo por la final
 EFE
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Pedro Porro, autor del 2-0 definitivo que instaló a España en la final del Mundial 2026, expresó su alegría post triunfo ante Francia y valoró la actuación colectiva en miras a la definición.

"Es un sueño hecho realidad, la verdad... Ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hicimos un gran partido, hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder pasar", dijo a la transmisión televisiva internacional.

"Sabíamos que (Francia) era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien. Esto es del equipo, no es nada mío. Simplemente darle las felicitaciones, porque hicieron un partidazo", sumó tras el duelo.

Porro prosiguió señalando que "que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón. Contrarrestar sus puntos fuertes era clave y creo que lo hemos hecho. La verdad, muy feliz".

Sobre su reemplazo en el final, llamó a la calma pues "son cosas del partido. No sé en qué minuto me cambiaron, no podía más. Simplemente... esto es de todos, de los 26. Marcos (Llorente) seguramente estaba ahí pendiente de si podía seguir o no, pero esto es de todos y a seguir".

Respecto a su presencia en el partido decisivo, cerró diciendo: "Vamos a ver. Ahora mismo estoy muerto, pero a pensar en la recuperación y con todo a por la final".

La final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, y España enfrentará al ganador de la otra semifinal, que disputarán Argentina e Inglaterra.

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