Prohibirán el ingreso de banderas y alusiones a las Malvinas en el duelo entre Argentina e Inglaterra

La semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se proyecta bajo un riguroso esquema de seguridad luego de que el encuentro fuese catalogado como un evento de "mayor riesgo", ante lo cual las autoridades informaron que se aplicará un estricto control de acceso que prohibirá explícitamente el ingreso de banderas, carteles o vestimentas con alusiones a las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, detalló las directrices acordadas para el partido que se disputará en el estado de Georgia, Estados Unidos, enfatizando que las normativas de la FIFA respecto a la neutralidad política se cumplirán de manera rigurosa.

"Estará prohibido entrar al encuentro con una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial", afirmó la autoridad en conversación con Radio La Red. Esta restricción se complementa con la prohibición habitual de ingresar botellas y otros elementos considerados peligrosos.

El plan de seguridad para este compromiso contará con el despliegue de 1.600 efectivos, compuesto por la policía local de Georgia, seguridad privada y agentes interjurisdiccionales.

Para definir estas medidas, delegaciones de seguridad de Argentina —encabezadas por Franco Berlín, director nacional de Tribuna Segura, y el comisario Alejandro Eboli— se reunieron en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC) junto a representantes de la FIFA, el FBI y las policías de Estados Unidos e Inglaterra.

Con el fin de evitar incidentes en las inmediaciones del recinto, las autoridades también definieron un esquema de accesos diferenciados para los aficionados: la parcialidad argentina deberá ingresar exclusivamente por la puerta 4, mientras que los seguidores ingleses lo harán por la puerta 3.