Megarreforma: Núñez (PC) emplazó a Kusanovic (RN) por conflictos de interés

A solo horas de que la sala del Senado vote la megarreforma del Ejecutivo, el senador Daniel Núñez (Partido Comunista) encendió el debate legislativo al emplazar públicamente a su par Alejandro Kusanovic, de Renovación Nacional.

A través de sus redes sociales, el parlamentario opositor cuestionó el rol de su colega oficialista como "un actor económico relevante" en la Región de Magallanes, señalando que mantiene "negocios navieros, turísticos, ganaderos".

"Megarreforma que vota el miércoles baja impuestos a grandes empresas. ¿Cuánto se beneficiarán sus empresas?", interpeló el parlamentario.

Este emplazamiento resta viabilidad a la propuesta de alcanzar la unanimidad requerida para adelantar la votación de la reforma para la jornada de este martes.

Panorama en la Cámara Baja

Mientras el Senado define el futuro de la reforma, en la Cámara de Diputadas y Diputados las distintas fuerzas políticas ya diseñan sus estrategias de cara al tercer trámite constitucional.

Por una parte, la bancada del Frente Amplio comenzó a articular un llamado transversal para rechazar las modificaciones del Senado con el objetivo de forzar una comisión mixta.

Mientras, la diputada Zandra Parisi, del Partido de la Gente, advirtió esta mañana en El Primer Café que su colectividad no tiene compromisos amarrados con La Moneda para la votación en particular.

La parlamentaria recordó que el acuerdo original con el Gobierno —que los comprometía únicamente a aprobar la idea de legislar— incluía el avance en paralelo de un proyecto para la devolución del IVA en medicamentos y pañales, compromiso que, acusa, no se ha materializado.