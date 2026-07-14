PDG exige al Gobierno compromisos "con firma" para volver a aprobar su megarreforma

El Partido de la Gente exigió compromisos firmados del Gobierno para volver a votar a favor de su megarreforma, una vez completado el segundo trámite legislativo en la Sala del Senado, lo que ocurrirá entre este martes y miércoles.

La diputada Zandra Parisi señaló en El Primer Café que el PDG está atento a lo que ocurrirá en la Cámara Alta, y luego de eso adoptará una decisión "como bancada", siempre "poniendo a la gente en el centro de la discusión", con medidas que no sólo apunten a "un futuro idílico", como está planteando el Ejecutivo.

"Nosotros entendemos que esta megarreforma es importantísima para seguir dibujando un Chile más próspero, confiando en que se va a tener un crecimiento, que se va a volver a recaudar lo que el Gobierno necesita", pero la Administración Kast debe "entrar en razón" y ofrecer "soluciones que vayan directamente a la ayuda de las personas", especialmente a propósito de "el costo de la vida, que sube que sube, como dice la canción", expuso.

"Acá el Gobierno tiene que darnos más señales" y, por ejemplo, "hacer esfuerzos un poquitito más grandes" para garantizar una baja en el precio de los combustibles, señaló la parlamentaria.

Promesa incumplida en pañales y medicamentos

Zandra Parisi recordó en Cooperativa que el acuerdo anunciado hace algunos meses sólo implicaba que, por parte del PDG, "la megapropuesta se aprobaba en general, pero no así en particular".

A la vez, "nosotros entendimos que el proyecto de (baja del IVA a) los pañales y los medicamentos iría en forma paralela (a la tramitación de la Ley de Reconstrucción), pero además que el oficialismo estaría apoyando dicho proyecto", y "la verdad es que (el Gobierno) no ha cumplido como nosotros hemos esperado".

"Nosotros pedimos que este proyecto fuese en paralelo con la megarreforma, pero no hemos visto (en el Ejecutivo) -y esto lo debemos decir con mucho dolor- una actitud del compromiso que se planteó en un principio. Nosotros seguimos confiando en el Gobierno, (pero) esperamos que actúe de manera correcta y con un compromiso de palabra que llegue a buen término", enfatizó Zandra Parisi.

"Vamos a seguir trabajando por el proyecto del IVA y del medicamento y de los pañales, porque es la única propuesta que realmente aceptó el Gobierno. Somos el único partido que logró una propuesta que fuese escuchada por parte del Gobierno, y hemos sido muy responsables", pero a esta altura "yo necesito tener los papeles en la mano. Así de simple", advirtió la hermana de Franco Parisi.

"Una cosa es lo que se dice, lo que se piensa, y otra cosa es lo que se hace. Hoy en día ya no podemos confiar en la palabra, ni tampoco podemos confiar en rumores. Hoy día en lo que confiamos son los papeles con firma. A ese nivel estamos llegando, lamentablemente, en la política", sentenció la diputada PDG.