Veteranos de Malvinas y la semifinal entre Argentina e Inglaterra: "El deporte no es una guerra"

La Federación de Veteranos de la Guerra de las Malvinas, llamada "2 de Abril", emitió un comunicado con un sentido mensaje antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, pidiendo que el "deporte no es una guerra" y que el encuentro es "solo un partido".

Este comunicado está dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y al pueblo argentino, señalando que "es fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional".

Entre los puntos, los Veteranos indicaron que "el deporte no es la guerra", argumentando que "el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica".

"La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", señalan los Veteranos.

En el segundo punto, sostienen que "aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora...el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' famee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía".

Finalmente, los Veteranos pidieron " a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la patria".

"Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca", agregó la Federación.

El partido entre Argentina e Inglaterra está programado para este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.