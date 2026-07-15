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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Violencia argentina: hinchas de San Lorenzo y Huracán se enfrentaron en Atlanta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fanáticos se enfrentaron con puños y objetos contundentes.

Violencia argentina: hinchas de San Lorenzo y Huracán se enfrentaron en Atlanta
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Una jornada de tensión se vivió durante la noche del martes en Atlanta, Estados Unidos, en la antesala de la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra luego de que el banderazo convocado por fanáticos trasandinos terminara en incidentes provocados por enfrentamientos entre sus propios seguidores.

La hinchada trasandina se había convocado en el centro de la ciudad para realizar un masivo "banderazo" de apoyo al plantel, evento en el cual se proyectaba una presencia muy superior a la de los fanáticos ingleses. Sin embargo, la cita pacífica se desvirtuó debido a la violencia.

De acuerdo a los reportes, facciones rivales pertenecientes a las barras de San Lorenzo de Almagro y Huracán se encontraron en el lugar y comenzaron una riña a golpes. La violencia del altercado obligó a la intervención de los efectivos de la policía local para separar a los involucrados, mientras que familias y otros asistentes debieron huir del sector para ponerse a resguardo.

Este panorama contrastó con el comportamiento de los fanáticos de Inglaterra presentes en Atlanta, quienes, según los informes de las autoridades locales, registraron una jornada tranquila y sin mayores disturbios antes del decisivo encuentro.

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