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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Bukayo Saka repitió antes del descanso en la goleada de Inglaterra a Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto británico fue implacable en la primera etapa ante los galos.

Bukayo Saka repitió antes del descanso en la goleada de Inglaterra a Francia
 EFE
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Poco después de matricularse con el 3-0 transitorio y el gol número 300 del Mundial 2026, Bukayo Saka marcó su segundo tanto personal y cerró el primer tiempo con el 4-0 de Inglaterra sobre Francia por el tercer puesto de la cita planetaria.

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