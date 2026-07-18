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Bukayo Saka repitió antes del descanso en la goleada de Inglaterra a Francia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El conjunto británico fue implacable en la primera etapa ante los galos.
El conjunto británico fue implacable en la primera etapa ante los galos.
Poco después de matricularse con el 3-0 transitorio y el gol número 300 del Mundial 2026, Bukayo Saka marcó su segundo tanto personal y cerró el primer tiempo con el 4-0 de Inglaterra sobre Francia por el tercer puesto de la cita planetaria.