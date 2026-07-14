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La llave por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
El partido se jugará el sábado en Miami.
El partido se jugará el sábado en Miami.
Esta semana se disputan las semifinales de la Copa del Mundo 2026, quedando definidos los dos finalistas y también las dos selecciones que jugarán por el premio de consuelo, el tercer lugar.
La definición por el tercer y cuarto puesto del Mundial se disputará el sábado, en Miami, y será el penúltimo partido, el número 103 de este histórico torneo.
Revisa la llave del tercer-cuarto lugar del Mundial 2026: