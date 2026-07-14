La llave por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026

Esta semana se disputan las semifinales de la Copa del Mundo 2026, quedando definidos los dos finalistas y también las dos selecciones que jugarán por el premio de consuelo, el tercer lugar.

La definición por el tercer y cuarto puesto del Mundial se disputará el sábado, en Miami, y será el penúltimo partido, el número 103 de este histórico torneo.

Revisa la llave del tercer-cuarto lugar del Mundial 2026:

Sábado 18 de julio