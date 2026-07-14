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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

La llave por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido se jugará el sábado en Miami.

La llave por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026
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Esta semana se disputan las semifinales de la Copa del Mundo 2026, quedando definidos los dos finalistas y también las dos selecciones que jugarán por el premio de consuelo, el tercer lugar.

La definición por el tercer y cuarto puesto del Mundial se disputará el sábado, en Miami, y será el penúltimo partido, el número 103 de este histórico torneo.

Revisa la llave del tercer-cuarto lugar del Mundial 2026:

Sábado 18 de julio

  • Francia vs. Argentina o Inglaterra. 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami.

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