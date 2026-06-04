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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

The Guardian también hizo eco de la locura chilena por el álbum del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El prestigioso medio británico mostró postales de la cambiatón realizada en La Florida.

The Guardian también hizo eco de la locura chilena por el álbum del Mundial
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La locura chilena por el álbum del Mundial de Norteamérica 2026 ha sido motivo de comentarios a nivel internacional, más aún cuando la selección nacional no está entre los equipos participantes.

Fue así como el lunes pasado, la cadena BBC le dedicó un reportaje a la fiebre que se vive en nuestro país.

Ahora fue el turno del periódico británico The Guardian, el cual mostró al mundo la "cambiatón" que se realizó el domingo recién pasado en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se reunieron más de 8 mil personas a intercambiar láminas.

"¿Te salió una cromo repetida en el nuevo álbum de Panini del Mundial? Deberías haber estado en el gran intercambio de cromos en Santiago. Más de 8000 coleccionistas asistieron al evento en el Estadio Bicentenario de La Florida", comentó el periódico a través de redes sociales.

 

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