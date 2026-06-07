Tim Payne logró nuevo hito: Tiene más seguidores que la población de Nueva Zelanda

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, alcanzó los 5,4 millones de seguidores en Instagram y superó la población total de su país, que se estima en 5,3 millones de personas, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

El fenómeno nació por iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "el scarso", quien impulsó una campaña para convertir al jugador estadísticamente menos conocido del torneo en una estrella de internet.

Payne inició el reto a fines de mayo con apenas 4.700 seguidores y, en menos de dos semanas, multiplicó su audiencia de forma exponencial, captando la atención de hinchas de diversos continentes que se sumaron a la denominada "leyenda de Tim Payne".

Nueva Zelanda integra el Grupo G del certamen junto a Bélgica, Irán y Egipto. El debut de Payne y la escuadra oceánica quedó programado para el próximo 15 de junio ante el conjunto iraní en Los Ángeles