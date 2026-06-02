Tim Payne ya tiene relevo en el desafío viral previo al Mundial 2026

Una nueva campaña viral nacida en redes sociales llevó este martes a decenas de miles de personas a seguir al futbolista australiano Kai Trewin, apenas unos días después de que una iniciativa similar convirtiera al neozelandés Tim Payne en un fenómeno global a las puertas del Mundial.

La propuesta partió del creador de contenido español RubikayTV, especializado en fútbol, quien animó a sus seguidores a replicar con Trewin el fenómeno que disparó la popularidad de Payne, después de que el argentino Valen Scarsini lo identificara como el futbolista "menos conocido" entre los convocados e invitara a los aficionados a convertirlo en una figura viral del torneo.

"Tim Payne no es el jugador más desconocido del Mundial, sino que se trata de Kai Trewin, carrilero de Australia", afirmó RubikayTV en un vIdeo publicado en Instagram que acumula ya cerca de 44.000 "me gusta".

Kai Trewin, de 25 años, milita en New York City FC después de haber pasado por Melbourne City y Brisbane Roar de la A-League australiana y puede desempeñarse tanto como lateral como en posiciones defensivas.

Habitual en las categorías inferiores de la selección australiana, forma parte de la generación llamada a liderar el relevo de los 'Socceroos' en los próximos años. Sin embargo, pese a su creciente protagonismo en el fútbol australiano, su presencia en redes sociales seguía siendo muy reducida en comparación con la de otros futbolistas que participarán en el Mundial.

"Trewin tiene 3.000 seguidores (ya acumula 81 mil en cuestión de horas) mientras que Payne empezó con 4.700. Entonces, en este mundo paralelo, si Tim Payne es Messi, ¿por qué no hacer que Trewin sea Cristiano Ronaldo y crear una de las rivalidades del Mundial? Los dos son de Oceanía y juegan en selecciones que no parten entre las favoritas", añadió RubikayTV.