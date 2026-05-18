Tópicos: Deportes | Mundial 2026
[VIDEO] Club de Segunda División festejó la citación de uno de sus jugadores al Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El capitán de SCU Torreense celebró junto a sus compañeros de equipo.
El capitán de SCU Torreense celebró junto a sus compañeros de equipo.
El defensor Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, vivió un desatado y emotivo festejo con sus compañeros de equipo al conocer su convocatoria con Cabo Verde para el Mundial 2026, el cual se disputará a partir del 11 de junio.
En un registro viralizado junto a sus compañeros en SCU Torreense, club de la Segunda División de Portugal, se ve como el camarín se desató en gritos y abrazos para el zaguero y capitán.
Así mismo, Stopíra se convirtió en el primer futbolista en la historia de la institución lusa que dice presente en la cita planetaria.