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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

[VIDEO] Club de Segunda División festejó la citación de uno de sus jugadores al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de SCU Torreense celebró junto a sus compañeros de equipo.

[VIDEO] Club de Segunda División festejó la citación de uno de sus jugadores al Mundial
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El defensor Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, vivió un desatado y emotivo festejo con sus compañeros de equipo al conocer su convocatoria con Cabo Verde para el Mundial 2026, el cual se disputará a partir del 11 de junio.

En un registro viralizado junto a sus compañeros en SCU Torreense, club de la Segunda División de Portugal, se ve como el camarín se desató en gritos y abrazos para el zaguero y capitán.

Así mismo, Stopíra se convirtió en el primer futbolista en la historia de la institución lusa que dice presente en la cita planetaria. 

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