[VIDEO] Club de Segunda División festejó la citación de uno de sus jugadores al Mundial

El defensor Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, vivió un desatado y emotivo festejo con sus compañeros de equipo al conocer su convocatoria con Cabo Verde para el Mundial 2026, el cual se disputará a partir del 11 de junio.

En un registro viralizado junto a sus compañeros en SCU Torreense, club de la Segunda División de Portugal, se ve como el camarín se desató en gritos y abrazos para el zaguero y capitán.

Así mismo, Stopíra se convirtió en el primer futbolista en la historia de la institución lusa que dice presente en la cita planetaria.