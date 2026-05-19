Ministro de Defensa: Avanza la zanja en el norte, "pero no sé si se alcance a cumplir"

El ministro de Defensa, Fernando Barros, comentó en El Diario de Cooperativa el avance de las medidas de seguridad en la frontera norte del país, específicamente sobre la construcción de la zanja fronteriza, un compromiso anunciado al inicio de la actual administración.

Según Barros, el proyecto ha logrado un progreso significativo, aunque reconoció que los plazos y cifras han fluctuado en el debate público.

"Vamos a esta altura como en un 45% de la meta que teníamos de trabajo (de 30 kilómetros). No sé si se alcance a cumplir, pero les voy a decir, está siendo muy útil. Hace poco dieron la noticia de que equipo mecanizado de la droga, del delito, estaba tratando de tapar la zanja en algunos sectores para habilitar el paso", recordó el secretario de Estado en Radio Cooperativa.

Crimen organizado y contrabando

Barros explicó que, si bien la migración fue un tema central en el pasado, hoy el foco de las Fuerzas Armadas y las policías está puesto en el crimen organizado y el contrabando que intenta vulnerar los límites nacionales. En ese contexto, informó sobre un incidente reciente en la zona fronteriza con Bolivia.

"Ayer hubo un enfrentamiento de Carabineros con delincuentes que estaban ingresando en un paso no habilitado con camiones con contrabando en el norte, en Visviri. Hoy día el tema no es tanto la migración porque se mandó un mensaje categórico, pero ha quedado en evidencia que nuestra frontera es muy permeada y a través de Bolivia van camiones cargados con droga, con munición, con elementos prohibidos", advirtió el Ministro.

Mejora de estándares tecnológicos

La estrategia del Gobierno para el norte no solo contempla barreras físicas, sino también una fuerte inversión en tecnología y presencia de contingente para asegurar la "impenetrabilidad" de la frontera.

El ministro Barros señaló que el plan de 90 días solicitado por el Ejecutivo al inicio de la gestión buscaba desarrollar "un conjunto de acciones que suponían acciones físicas (la zanja), tecnológicas para mejorar el equipamiento, e incremento de contingente. Se está mejorando el estándar de seguridad de nuestra frontera".