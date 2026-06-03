[VIDEO] Tim Payne conoció al influencer argentino que lo convirtió en un fenómeno viral

Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda, tuvo un encuentro este miércoles con Valentín Scarsini, más conocido como El Scarso, el influencer argentino que convirtió al futbolista en un fenómeno viral en redes sociales, con millones de seguidores en Instagram.

Payne tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram cuando El Scarso hizo el reto; y una semana después, el futbolista bordea los 5 millones de seguidores.

Por ese motivo, el encuentro, ocurrido en Estados Unidos, generó alto interés en redes y fue compartido por la selección neozelandesa y el propio jugador.

"La última semana ha sido una locura, pero gracias a El Scarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo", escribió Payne en Instagram.

El encuentro estuvo marcado por las bromas y las risas, en parte por las dificultades de ambos por el idioma.

"Mi inglés es malo" dijo El Scarso, pero Payne respondió con risas: "Mi español es malo, pero puedo leer".

Más allá de eso, Payne le explicó al influencer cómo cambió todo para él en solo días gracias a su campaña.

El Scarso invitó a Payne a Argentina, mientras que el jugador le regaló una camiseta de la selección de Nueva Zelanda, con dedicatoria incluida.

Nueva Zelanda, que perdió este martes con Haití, tendrá su último apronte antes del Mundial este sábado, ante Inglaterra en Tampa, Florida.

En el Mundial de 2026, el debut será ante Irán, por el Grupo G, el lunes 15 de junio, a las 21:00 horas (01:00 GMT).