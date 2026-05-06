Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago14.4°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Visas y costos: Los desafíos que complican la ocupación hotelera en EE.UU. para el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Un 80 por ciento de los hospedajes en ciudades anfitrionas reporta un volumen de reservas inferior al previsto inicialmente.

Visas y costos: Los desafíos que complican la ocupación hotelera en EE.UU. para el Mundial
 EFE (referencial)

El informe destaca que la presencia de visitantes nacionales supera con creces a la de extranjeros, impactando la ocupación prevista.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 80 por ciento de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en Estados Unidos aseguró que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).

La organización advierte de un panorama más débil de lo esperado a medida que el país se prepara para el torneo, que se llevará a cabo conjuntamente con México y Canadá entre el 11 de junio al 19 de julio.

Entre los factores clave del análisis, basado en encuestas a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, figuran obstáculos para viajes internacionales, aumento de los costos y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA.

El informe, divulgado esta semana, señala que la demanda anticipada no se ha traducido en reservas sólidas, con viajeros nacionales superando a los internacionales.

Además, entre el 65 y el 70 por ciento de los encuestados en los 11 mercados indicaron que las restricciones de visado y las tensiones geopolíticas están afectando significativamente la demanda internacional, siendo el principal obstáculo.

Asimismo, cerca de la mitad reportó liberaciones importantes en los bloques de habitaciones previamente reservados por la FIFA, lo que generó una señal artificial de demanda que luego se ajustó.

Solo entre el 25 y el 30 por ciento de los mercados -principalmente aquellos con fuerte demanda turística base o con sedes de concentración de equipos- están viendo un aumento significativo en las reservas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada