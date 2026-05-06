Visas y costos: Los desafíos que complican la ocupación hotelera en EE.UU. para el Mundial

El 80 por ciento de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en Estados Unidos aseguró que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).

La organización advierte de un panorama más débil de lo esperado a medida que el país se prepara para el torneo, que se llevará a cabo conjuntamente con México y Canadá entre el 11 de junio al 19 de julio.

Entre los factores clave del análisis, basado en encuestas a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, figuran obstáculos para viajes internacionales, aumento de los costos y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA.

El informe, divulgado esta semana, señala que la demanda anticipada no se ha traducido en reservas sólidas, con viajeros nacionales superando a los internacionales.

Además, entre el 65 y el 70 por ciento de los encuestados en los 11 mercados indicaron que las restricciones de visado y las tensiones geopolíticas están afectando significativamente la demanda internacional, siendo el principal obstáculo.

Asimismo, cerca de la mitad reportó liberaciones importantes en los bloques de habitaciones previamente reservados por la FIFA, lo que generó una señal artificial de demanda que luego se ajustó.

Solo entre el 25 y el 30 por ciento de los mercados -principalmente aquellos con fuerte demanda turística base o con sedes de concentración de equipos- están viendo un aumento significativo en las reservas.