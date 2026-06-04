"¿Qué dijiste, Materazzi?": La historia que marcó Alemania 2006 en "Relatos Mundiales"

La Copa Mundial 2026 en Norteamérica está ad portas de comenzar; a dos décadas de la edición Alemania 2006, cuya final quedó grabada a fuego tanto por la coronación del campeón Italia como la llamativa última acción de una leyenda del fútbol como jugador.

Domingo 9 de junio de 2006, Estadio Olímpico de Berlín. Francia, con Zinedine Zidane a la cabeza, llegó a su segunda definición en ocho años, buscando repetir la conquista en casa de 1998 luego de eliminar a Portugal. Italia, en tanto, apuntaba a su cuarta estrella luego de tumbar al local Alemania.

El partido estaba 1-1 con goles del propio "Zizou" (7') y el central Marco Materazzi (18'). El destino hizo que ambos anotadores fuesen los protagonistas de un momento histórico en el alargue, y que repasamos en la serie "Relatos Mundiales" de Cooperativa Podcast.

Corría el minuto 110 cuando los jugadores cruzaron palabras luego de estar emparejados en la marca de un ataque que no prosperó. Zidane comenzaba a trotar cuando una última alocución de Materazzi lo hizo dar media vuelta y propinarle al italiano un cabezazo en medio del pecho.

Tras consultar con sus asistentes, el argentino Horacio Elizondo mostró la tarjeta roja. Aquella secuencia y su salida hacia el túnel junto a un trofeo que terminó siendo para Italia marcaron el último partido de la carrera de Zidane.

Con el paso de los días, meses y años, las especulaciones y teorías sobre la frase que desató la furia del galo fueron múltiples, incluso con un libro humorístico escrito por Materazzi recopilando 249 opciones.

Finalmente, el defensor reveló la verdad sobre la provocación durante una conversación con la prensa de su país. ¿Qué fue lo que dijo? Lo repasamos en la narración de Cooperativa Deportes en el más reciente capítulo de "Relatos Mundiales".

La serie disponible en Cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de audio repasa cada Mundial a través de sus "historias B"; paso a paso desde Uruguay 1930 hasta llegar a Catar 2022.