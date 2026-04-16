La insólita versión del diario Olé sobre el Mundial 1962: Señala que "Chile se lo robó a Argentina"

La Copa Mundial de fútbol 2026 está cada vez más cerca y con la cuenta regresiva aumentan los recuentos históricos de ediciones pasadas, pero en Argentina sacaron una curiosa versión sobre el Mundial de Chile 1962.

El diario Olé dedicó un artículo a la séptima cita planetaria y, fiel a su estilo, aprovechó para exacerbar los dardos futbolísticos contra nuestro país, extendiéndolo al plano histórico.

La nota del periodista Felipe Garavaglia apuntó que el referido Mundial "Chile se lo robó a Argentina", iniciando con el titular "Chile 1962: el Mundial más violento de la historia y que el anfitrión le robó a Argentina".

¿La razón de la insólita imputación? Simplemente que Chile ganó la votación hecha en Lisboa el 10 de junio de 1956, donde el país trasandino figuraba como favorito por infraestructura.

El artículo destacó las gestiones de Carlos Dittborn para obtener la votación de 32 votos contra 10, con el mítico "Porque nada tenemos, lo haremos todo" que le dio "un golpazo de realidad" a la aspiración de la AFA; matizando el supuesto "robo" con unas comillas que recién aparecieron luego de algunos párrafos.

Luego de repasar la compleja organización de la Copa debido al terremoto de 1960, Olé volvió a disparar al que calificó como "el Mundial más violento de la historia que dejó a un futbolista muerto".

El escrito repasó lo fuerte del juego en los partidos, que lamentablemente dejaron múltiples futbolistas lesionados, incluyendo a Pelé; aunque en Argentina obviaron que el astro brasileño sufrió un problema muscular en la segunda fecha, sin relación con una infracción.

Junto con resaltar la conocida "Batalla de Santiago" entre Chile e Italia, con infracciones y hasta golpes entre jugadores en medio de un tenso clima por reportes de la prensa italiana sobre nuestro país, Olé también resaltó el caso de un jugador que falleció años después del Mundial, por complicaciones por una lesión.

El soviético Eduard Dubinksy sufrió fractura de tibia y peroné tras una brutal patada del yugoslavo Muhammad Mujic en el debut. La herida derivó en un sarcoma y una posterior amputación de la pierna. Finalmente, en 1969, murió por una infección.