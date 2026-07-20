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Tópicos: Deportes | Mundiales de Fútbol | Mundial 2030

Alejandro Domínguez anticipó un Mundial 2030 con 64 selecciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de la Conmebol dio por hecha la ampliación del torneo del centenario, aunque la FIFA todavía no oficializó el nuevo formato.

Alejandro Domínguez anticipó un Mundial 2030 con 64 selecciones
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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, anticipó que la Copa del Mundo de 2030 se disputará con 64 selecciones, una ampliación histórica respecto de los 48 equipos que participaron en la edición de 2026.

"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó el dirigente paraguayo en sus redes sociales.

Domínguez dio así por aprobada una propuesta que la Conmebol presentó formalmente en abril de 2025 para conmemorar los 100 años del primer Mundial. Sin embargo, la FIFA todavía no comunicó oficialmente que el torneo aumentará su cantidad de participantes.

La Copa del Mundo de 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un encuentro conmemorativo cada uno durante el inicio de la competencia.

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