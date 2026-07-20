Perú confirmó que jugará las próximas clasificatorias en la altura andina de Cusco y Puno

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, confirmó que la selección de su país jugará las próximas clasificatorias del Mundial de 2030 en Lima y en los estadios de las regiones andinas de Cusco y Puno, ubicadas a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

Lozano señaló en un video publicado en la cuenta Bicolor+, el canal oficial de la FPF, que la decisión de jugar en tres sedes fue tomada en conjunto por el comando técnico que dirige el brasileño Mano Menezes y los dirigentes de la federación.

"Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes", remarcó antes de señalar que estas serán los estadios Nacional y Monumental de Lima, el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca, en la región de Puno.

Las ciudades de Cusco y Puno se encuentran en el sur de Perú, la primera de ellas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que la segunda se ubica más de 3.800 metros de altitud.

"Son nuestras regiones, nuestras sedes, con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA, y poder luchar para poder estar en el próximo Mundial 2030", remarcó Lozano.

En abril pasado, Mano Menezes adelantó que Perú planeaba jugar sus partidos en Lima y en otra sede de la altura andina del país, aunque en ese momento dijo que los dirigentes y el comando técnico aún debían decidir los escenarios para las próximas clasificatorias.