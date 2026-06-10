Relatos Mundiales: El motín de Knysna, el día en que la selección de Francia tocó fondo en Sudáfrica 2010

El Mundial de Sudáfrica 2010 es recordado con aprecio en Chile por la campaña de la Roja de Marcelo Bielsa. Sin embargo, para la selección de Francia representa uno de los episodios más complejos y caóticos de su historia: el motín de Knysna.

En una nueva entrega de Relatos Mundiales, el podcast de Cooperativa Deportes, se repasan los pormenores de una debacle institucional y deportiva que comenzó mucho antes de que el balón rodara en territorio africano.

El camino de los "Bleus" estuvo marcado por la polémica clasificación en el repechaje ante Irlanda tras una recordada mano de Thierry Henry. El equipo llegó al torneo bajo la cuestionada dirección de Raymond Domenech, un seleccionador resistido por la opinión pública debido a su particular estilo de gestión, que incluía decisiones basadas en la astrología y un ambiente de tensión interna que no tardó en evidenciarse durante la fase de grupos.

El punto de quiebre ocurrió en el entretiempo del partido ante México, donde el delantero Nicolas Anelka insultó gravemente a Domenech tras recibir observaciones tácticas. El conflicto escaló a nivel de debate nacional cuando el diario L'Équipe publicó la ofensa en su portada. Lejos de respaldar al cuerpo técnico, el plantel, liderado por el capitán Patrice Evra, centró sus esfuerzos en identificar al "traidor" que había filtrado la discusión a la prensa.

La tensión acumulada estalló el 20 de junio en Knysna, cuando Evra protagonizó una discusión en el campo de entrenamiento con el preparador físico Robert Duverne. En señal de protesta por la expulsión de Anelka de la concentración, los futbolistas decidieron declararse en huelga y recluirse en el bus del equipo con las cortinas cerradas, obligando al propio Domenech a leer ante los medios de comunicación el comunicado redactado por los jugadores huelguistas.

Tras la eliminación en primera fase al caer ante Sudáfrica, la Federación Francesa aplicó severas sanciones disciplinarias, suspendiendo a Anelka por 18 partidos, lo que puso fin a su carrera internacional, además de castigos a Evra y Franck Ribéry.

Conozca los detalles de este quiebre que marcó la historia del fútbol galo escuchando el episodio completo de Relatos Mundiales en cooperativapodcast.cl o en la app de Cooperativa.