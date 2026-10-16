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Laura Fingerhuth y Gael Arias serán los abanderados de Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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El Team Chile tiene a sus abanderados para el último desafío de la temporada: los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (31 de octubre al 13 de noviembre). La nadadora Laura Fingerhuth (17 años) y el voleibolista Gael Arias (16 años) portarán el estandarte patrio en la ceremonia de inauguración (31 de octubre) que se llevará a cabo en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio, a las afueras de la capital senegalesa.

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