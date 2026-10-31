El Team Chile desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
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El Team Chile, con una delegación de 18 deportistas, desfiló este sábado en Dakar, Senegal, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los abanderados fueron Laura Fingerhuth y Gael Arias.
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