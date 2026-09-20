Agustina Varas logró el cuarto oro del esquí náutico en los Juegos Sudamericanos

Agustina Varas logró este domingo el cuarto oro del Team Chile en el esquí náutico de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras ganar la final femenina de salto.

Varas logró un salto de 42 metros, superando con creces a las colombianas Martina Piedrahita (33.3 metros) y Daniela Verswyvel (32.9 mts), quienes completaron el podio con plata y bronce, respectivamente.

En la competencia masculina, en tanto, Chile también se instaló en el podio, con una medalla de plata para Emile Ritter (58 metros) y un bronce para Martín Labra (56,7 metros).

El oro del salto masculino fue para el local Tobías Giorgis.

Con estos resultados, Chile terminó su exitosa cosecha de medallas en el esquí náutico, con cuatro oros, cinco platas y tres bronces.

Los oros fueron de Vargas, dos de Martín Labra (figuras y overall) y Gustavo Kretschmer (slalom).

En total, el Team Chile lleva 86 medallas en los Odesur 2026: 28 de oro, 25 de plata y 33 de bronce.