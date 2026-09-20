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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Chile venció a Uruguay y se quedó con el bronce en el balonmano femenino de los Odesur

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las Lobas quedaron en el tercer lugar del torneo.

Chile venció a Uruguay y se quedó con el bronce en el balonmano femenino de los Odesur
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La selección chilena de balonmano femenino venció por 25-19 a Uruguay y se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Con la victoria, el Team Chile quedó en el tercer lugar, con seis puntos, logrando meterse en el podio del torneo.

Con este tercer puesto, el Team Chile sumó 35 medallas de bronce en los Odesur 2026.

El oro, en tanto, quedó en manos de Argentina, mientras que la presea de plata fue para el Team de Paraguay.

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