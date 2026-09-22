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¡Con 31 oros! Las medallas del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.
La delegación nacional lleva 102 medallas en total, con 31 oros, 34 platas y 37 bronces, ocupando el cuarto lugar del medallero.
Líder es Brasil, con 83 oros y 204 medallas en total.
- Revisa las preseas del Team Chile: