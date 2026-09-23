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¡Con 34 oros! Las medallas del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.
La delegación nacional lleva 123 medallas en total, con 34 oros, 44 platas y 45 bronces, ocupando el quinto lugar del medallero.
Líder es Brasil, con 99 oros y 238 medallas en total.
- Revisa las preseas del Team Chile: