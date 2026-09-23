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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

¡Con 34 oros! Las medallas del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.

¡Con 34 oros! Las medallas del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026
 @teamchile_coch
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El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

La delegación nacional lleva 123 medallas en total, con 34 oros, 44 platas y 45 bronces, ocupando el quinto lugar del medallero.

Líder es Brasil, con 99 oros y 238 medallas en total.

- Revisa las preseas del Team Chile:

🥇 Medallas de oro:

  • Catalina Vidaurre - Mountain Bike Cross-country
  • Angel Inostroza - eSports (Assettto Corsa GT)
  • Aranza Villalón - Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
  • Josefa Ramos Mondaca - Patinaje artístico (programa libre femenino)
  • Joaquín Alvarez - Gimnasia artística (anillas)
  • Elías Ardiles - Natación (100 metros mariposa)
  • Melita y Antonia Abraham - Remo (W2)
  • Andoni Habash y Alfredo Abraham - Remo (M2X)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel femenino)
  • Andree Buc - Triatlón
  • Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez - Esgrima (Florete equipos femenino)
  • César Abaroa y Marcelo Poo - Remo (M2)
  • Antonia Liewald - Remo (1XWL)
  • Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour - Remo (W4)
  • Franca Martini y Rodolfo Gálvez - Bochas (Raffa volo mixto)
  • Franco Barbano - Bochas (Volo tiro progresivo)
  • Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza - Esgrima (equipo de florete)
  • Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter - Remo (W4X)
  • Trinidad y Soledad García - Natación artística (Dueto femenino)
  • Theodora Garrido y Nicolás Campos - Natación artística (Dueto mixto)
  • Thomas Briceño - Judo (-100 kilos)
  • Team Chile - Vóleibol femenino
  • Martín Labra - Esquí náutico (Overall)
  • Gustavo Kertschmer - Esquí náutico (Slalom)
  • Mateo Garín - Ecuestre (Concurso completo)
  • Martín labra - Esquí náutico (Figuras)
  • Team Chile - Natación artística (Equipo mixto)
  • Agustina Varas - Esquí náutico (Salto)
  • Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
  • Claudio Romero - Atletismo (Lanzamiento del disco)
  • Daniela Ortega y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles mixto)
  • Jesús Martínez - Canotaje Slalom (Kayak cross contrarreloj)
  • Martina Weil - Atletismo (400 metros)
  • Daniela Ortega - Tenis de mesa (Singles)

🥈 Medallas de plata:

  • Florencia Monsalvez - Mountain Bike Cross-country
  • Macarena García - Halterofilia (49 kilogramos)
  • Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (1.000 metros)
  • Team Chile - Natación (4x100 metros combinado)
  • Macarena Pérez - Ciclismo BMX (Freestyle)
  • Kristel Köbrich - Natación (1.500 metros estilo libre)
  • Edhy Vargas - Natación (200 metros espalda)
  • César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes - Remo (M4)
  • Francisca Crovetto - Tiro Skeet
  • Mateo Mendoza - Triatlón
  • Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito - Bochas (Petanca mixta)
  • Team Chile - eSports (Valorant)
  • Victoria y Christina Hostetter - Remo (W2X)
  • Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza - Esgrima (Equipo de espada)
  • Andoni Habash - Remo (M1X)
  • Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol - Remo (M4X)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel mixto)
  • Tomás Gana - Golf
  • Daniel Vidal - Tiro (Rifle de aire 10 metros)
  • Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya - Triatlón (Relevos mixtos)
  • Francisco Solis - Judo (+100 kilos)
  • Agustina Varas - Esquí náutico (Overall)
  • Trinidad Espinal - Esquí náutico (Slalom)
  • Matías González - Esquí náutico (Figuras)
  • Ignacia Holscher - Wakeboard
  • Emile Ritter - Esquí náutico (Salto)
  • Virginia Jiménez - Lucha libre (68 kilos)
  • Scarlett Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
  • Los Cóndores - Rugby 7
  • Los Diablos - Hockey Césped Masculino
  • Las Diablas - Hockey Césped Femenino
  • Javiera Musalem - Atletismo (Salto largo)
  • Martina Castro - Escalada (Boulder)
  • Daniela Colilef - Ciclismo de pista (Velocidad)
  • Aranza Villalón y Scarlet Cortés - Ciclismo pista (Madison femenino)
  • Florencia Aguirre - Canotaje Slalom (Kayak Cross contrarreloj)
  • Jacob Decar y Diego Rojas - Ciclismo pista (Madison masculino)
  • Daniela Ortega y Paulina Vega - Tenis de mesa (Dobles femenino)
  • Nicolás Burgos y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles masculino)
  • La Roja Femenina - Fútbol femenino
  • Rodrigo Rojas - Karate (Kumite +84 kilos)
  • Martín Sáenz - Atletismo (110 metros vallas)
  • Benjamín Vargas - Escalada (Boulder)
  • Laura Acuña - Atletismo (1.500 metros)

🥉 Medallas de bronce:

  • Kristel Köbrich - Natación (800 metros estilo libre)
  • Mariano Lazzerini - Natación (100 metros estilo pecho)
  • Gabriel Reyes - Patinaje de velocidad (1.000 metros)
  • Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (500 metros)
  • Arantza Inostroza - Esgrima (florete individual)
  • Katina Proestakis - Esgrima (florete individual)
  • Leopoldo Alarcón - Esgrima (Florete)
  • Mariano Lazzerini - Natación (200 metros estilo pecho)
  • Inés Marín - Natación (200 metros estilo libre)
  • Héctor Quintana - Ciclismo Ruta (Contrarreloj)
  • Pablo Figueroa - Gimnasia Artística (Suelo)
  • Mariano Lazzerini - Natación (50 metros estilo pecho)
  • Sergio Cares - Halterofilia (75 kilos)
  • Josué Armijo - Gimnasia Artística (Salto)
  • Héctor Flores - Tiro Skeet
  • Luciano Letelier - Gimnasia Artística (Barra fija)
  • Sabrina Polito - Bochas (Volo individual)
  • Andrews Salgado - Boxeo (+90 kilos)
  • Team Chile - Natación (4x100 combinados)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel masculino)
  • Nicolás Cuevas - Halterofilia (110 kilos)
  • Alonso Bizama - Halterofilia (+110 kilos)
  • Marco y Esteban Grimalt - Vóleibol playa
  • Denisse Bravo - Boxeo (54 kilos)
  • Allyson Quevedo - Judo (-63 kilos)
  • Kobe Chávez - Judo (-60 kilos)
  • Jorge Pérez - Judo (-81 kilos)
  • Mary Dee Vargas - Judo (-48 kilos)
  • Marcela Alfaro - Judo (-47 kilos)
  • Dominga González - Esquí náutico (Overall)
  • Mateo Garín, Juan Canales y Felipe Streitt - Ecuestre (Concurso completo por equipos)
  • Dominga González - Esquí náutico (Figuras)
  • Constanza Olivares - Vela (Sunfish)
  • Martín Labra - Esquí náutico (Salto)
  • Team Chile - Balonmano femenino
  • Angel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña - Tiro con arco (Equipo recurvo)
  • Brahim Alvayay - Remo Coastal (Single masculino)
  • Brahim Alvayay y Rafael Aravena - Remo Coastal (Doble masculino)
  • Joaquín Urrutia - Escalada (Boulder)
  • Martín Kouyoumdjian - Atletismo (400 metros)
  • Néstor Almanza - Lucha libre (Greco-romano 67 kilos)
  • Antonia Gallegos y Martina Inostroza - Gimnasia Rítmica
  • Valentina Ríos - Tenis de mesa (Individual)
  • Agustín Ríos - Taekwondo (Kyorugi -58 kilos)
  • José Tomás Gallegos y Matías Lacroix - Squash (Dobles)

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