¿Cuándo y dónde ver a La Roja femenina sub 20 en la final de los Juegos Sudamericanos?

La selección chilena femenina sub 20, bajo el mando del DT Luis Mena, disputará la gran final de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe ante Venezuela este miércoles 23 de septiembre.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el complejo de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde se ha desarrollado toda la competencia. La transmisión será a través de las plataformas de TVN.

La Roja llega luego de ganar con solidez todos su partidos en el grupo único junto a Uruguay (3-1), Paraguay (3-2) y la Vinotitnto, a quien le asestó un 3-0 y ahora tiene la misión de volver a imponerse para ratificar con el oro su campaña perfecta.

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