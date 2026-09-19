¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Colombia en los Juegos Sudamericanos 2026?

La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, afrontará este domingo 20 de septiembre, su tercer partido en los Juegos Sudamericanos Santa Fe, un choque clave ante Colombia en el cierre del Grupo A.

El partido está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.

La Roja Sub 20, representante del Team Chile, sufrió una sorpresiva derrota por 2-0 ante Perú el viernes y está obligado a ganar, en la última jornada del Grupo A, para sellar con seguridad la clasificación a semifinales.

En el otro partido del grupo, jugarán Perú y Panamá a la misma hora, para definir el otro pasaje a semifinales.

Las cuatro selecciones están igualadas en puntos y solo las dos mejores avanzarán a semifinales, en donde enfrentarán a los clasificados del Grupo B.

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