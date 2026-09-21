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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Paraguay en semis de los Juegos Sudamericanos?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Sebastián Miranda buscará el paso a la final por el oro.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Paraguay en semis de los Juegos Sudamericanos?
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La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, afrontará este miércoles 23 de septiembre las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, en choque decisivo ante Paraguay.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.

La Roja Sub 20 llega al partido ante el líder del Grupo B tras acabar segundo del Grupo A por criterio de enfrentamiento directo, pues igualó en puntaje con Perú, que chocará con el local Argentina a primera hora, a las 10:00.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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