El relevo femenino se colgó la plata en los Juegos Sudamericanos de Sata Fe

El relevo femenino 4x100 se alzó con la medalla de plata en el atletismo de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de rematar en la segunda posición de la final de este jueves.

El equipo nacional, integrado por Catalina Rozas, Pilar Rodríguez, María Ignacia Montt y Belén Ituarte logró un tiempo de 44"64, para quedar a solo 29 milésimas de Colombia, ganadora del oro con flamante récord de los Juegos.

Esta es la cuarta presea de plata de Chile en el atletismo y la novena en total para la delegación nacional que se ubica cuarto en el medallero particular con tres oros y dos bronces.