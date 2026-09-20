El Team Chile conquistó oro y plata en el ciclismo de pista en los Juegos Sudamericanos

El Team Chile sumó medallas de oro y plata este domingo en los Juegos Sudamericanos, con grandes actuaciones en la persecución por equipos en el ciclismo de pista en Sante Fe 2026.

La medalla de oro fue para el equipo masculino, compuesto por Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo, quienes vencieron en la final al cuarteto colombiano.

Con esta victoria, el Team Chile llegó a las 29 preseas doradas en los Juegos Sudamericanos.

En la persecución por equipos femenino, el cuarteto chileno, integrado por Scarlet Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón, cosechó medalla de plata, tras caer en la final ante Colombia.

Con el resultado, el Team Chile suma 28 medallas plateadas.