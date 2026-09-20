¡Extraordinario! El Team Chile de natación artística ganó su tercer oro en los Juegos Sudamericanos

El Team Chile de la natación artística ganó un nuevo oro, el tercero de la disciplina, en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras vencer en la final de los equipos mixtos este domingo.

El conjunto nacional, entrenado por Sandra Mella y Catala Fleckenstein, tuvo una gran remontada y con 197 puntos se quedó con la presea dorada, superando a Colombia (170.5) y Brasil (170.3).

El equipo nacional fue compuesto por Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloe Plaut, Adriana Cerda, Macarena Vial y Nicolás Campos.

Este fue el tercer oro para el Team Chile en la natación artística, ya que este sábado Theodora Garrido y Nicolás Campos ganaron en los duetos mixtos, y las hermanas Trinidad y Soledad García celebraron en los duetos femeninos.