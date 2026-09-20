Final del rugby 7 entre Chile y Argentina se postergó en los Juegos Sudamericanos

La final masculina de rugby 7 entre Chile y Argentina en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 que debía disputarse este domingo fue postergada tras una alerta meteorológica por intensas tormentas.

La organización reprogramó la definición por la medalla de oro para las 20:12 horas (23:12 GMT) de este lunes 21 de septiembre, instancia en la que las entradas vendidas mantendrán su validez en el Hipódromo Oval de Palermo.

El combinado nacional timbró su paso a esta instancia después de cinco victorias y solo una caída, registro donde superó a Uruguay por 19-0 y a Colombia por 26-14, cayendo únicamente frente a los trasandinos por 26-12 en la fase previa.

Instalados en esta ronda, el equipo chileno mantuvo su racha perfecta en el historial de la disciplina a nivel sudamericano, luego del bronce obtenido en Santiago 2014, el oro en Cochabamba 2018 y la plata alcanzada en Asunción 2022.