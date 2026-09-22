Hockey césped: Los Diablos se quedaron con la plata en los Juegos Sudamericanos 2026

La selección chilena masculina de hockey césped se quedó con la medalla de plata tras caer 1-3 ante Argentina en la final de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

El duelo disputado en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) fue dominado de principio a fin por el combinado trasandino, el cual abrió la cuenta a los 14' gracias al tanto de Santiago Tarazona.

Martín Ferreiro (17') y Nicolás Agostini (25′) ampliaron la ventaja, mientras que la anotación "del honor" para "Los Diablos" llegó al 52' mediante Ignacio Contardo.

De esta manera, Argentina consiguió el oro, Chile obtuvo la plata y Uruguay logró el bronce tras imponerse ante Brasil en el partido por el tercer lugar.