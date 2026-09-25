Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.7°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Jesús Martínez sumó su segundo oro personal en el kayak de los Sudamericanos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El deportista nacional tuvo un debut soñado en megaeventos.

Jesús Martínez sumó su segundo oro personal en el kayak de los Sudamericanos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El kayakista nacional Jesús Martínez conquistó el oro número 41 del Team Chile y su segunda presea dorada personal en estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 luego de ser el mejor en el kayak cross.

Martínez, debutante en megaeventos, había ganado el contrarreloj y ahora sumó un inédito segundo triunfo.

Es además la tercera presea dorada en esta especialidad luego de que Andraz Martínez ganara el slalom paralelo.

Además, la delegación nacional suma dos platas y un bronce.

Además, la canoa doble mixta compuesta por María José Mailliard y Matías Jiménez consiguió una valiosa plata.

La dupla chilena tuvo una dura contienda con Brasil, la cual se definió en los últimos metros y por solo 0,24 segundos

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada