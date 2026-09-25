Jesús Martínez sumó su segundo oro personal en el kayak de los Sudamericanos

El kayakista nacional Jesús Martínez conquistó el oro número 41 del Team Chile y su segunda presea dorada personal en estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 luego de ser el mejor en el kayak cross.

Martínez, debutante en megaeventos, había ganado el contrarreloj y ahora sumó un inédito segundo triunfo.

Es además la tercera presea dorada en esta especialidad luego de que Andraz Martínez ganara el slalom paralelo.

Además, la delegación nacional suma dos platas y un bronce.

Además, la canoa doble mixta compuesta por María José Mailliard y Matías Jiménez consiguió una valiosa plata.

La dupla chilena tuvo una dura contienda con Brasil, la cual se definió en los últimos metros y por solo 0,24 segundos