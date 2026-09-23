Juegos Sudamericanos: El Team Chile sumó un oro en kayak y una plata en ciclismo

El Team Chile sigue sumando destacados resultados este miércoles en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de sumar una medalla de oro en kayak y una presea de plata en ciclismo femenino.

Esto luego de que Jesús Martínez se subiera a lo más alto del podio en la contrarreloj del kayak cross.

El deportista nacional completó la pista en 36"80 y superó por apenas 0"02 al representante brasileño para sumar así la 32ª presea dorada del representativo nacional en el evento sudamericano.

En el ciclismo, en tanto, la medalla de plata llegó de la mano de lo hecho por Aranza Villalón y Scarlet Cortés, quienes fueron segundas en la Madison.