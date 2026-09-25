La Roja sub 20 cae ante Perú el bronce de los Sudamericanos

La selección chilena sub 20 se enfrenta este viernes a Perú por la medalla de bronce de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Sigue acá el resultado

Chile 1-2 Perú. Finalizado.

0-1: 23' Piero Cari (PER). 0-2: 63' Matías Orellana, autogol (PER). 1-2: 88' Christian da Rocha (CHI).