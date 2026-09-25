Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos
La Roja sub 20 cae ante Perú el bronce de los Sudamericanos
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el resulado del partido en Cooperativa.cl
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La selección chilena sub 20 se enfrenta este viernes a Perú por la medalla de bronce de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.
Sigue acá el resultado
Chile 1-2 Perú. Finalizado.
0-1: 23' Piero Cari (PER). 0-2: 63' Matías Orellana, autogol (PER). 1-2: 88' Christian da Rocha (CHI).