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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La Roja sub 20 cae ante Perú el bronce de los Sudamericanos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Roja sub 20 cae ante Perú el bronce de los Sudamericanos
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La selección chilena sub 20 se enfrenta este viernes a Perú por la medalla de bronce de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Sigue acá el resultado

Chile 1-2 Perú. Finalizado.

0-1: 23' Piero Cari (PER). 0-2: 63' Matías Orellana, autogol (PER). 1-2: 88' Christian da Rocha (CHI).

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