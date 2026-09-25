La Roja sub 20 cayó ante Perú y se quedó con las manos vacías en los Juegos Sudamericanos
El elenco nacional remató cuarto en la competición.
El elenco nacional remató cuarto en la competición.
La selección chilena sub 20 se inclinó por 1-2 ante Perú en la definición por el bronce de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y se quedó con las manos vacías en el fútbol masculino.
El elenco nacional careció de ideas ante un equipo ante el cual ya había caído en la fase grupal y este viernes se fue en desventaja al descanso luego de la anotación de Piero Cari, a los 23 minutos.
En el segundo tiempo, la Roja intentó una reacción pero un autogol de Matías Orellana a los 63' comenzó a sentenciar la suerte del equipo que dirige Sebastián Miranda.
A dos del final Christian da Rocha logró el descuento para el elenco nacional, pero no fue suficiente.