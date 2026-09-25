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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La Roja sub 20 cayó ante Perú y se quedó con las manos vacías en los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional remató cuarto en la competición.

La Roja sub 20 cayó ante Perú y se quedó con las manos vacías en los Juegos Sudamericanos
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La selección chilena sub 20 se inclinó por 1-2 ante Perú en la definición por el bronce de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y se quedó con las manos vacías en el fútbol masculino.

El elenco nacional careció de ideas ante un equipo ante el cual ya había caído en la fase grupal y este viernes se fue en desventaja al descanso luego de la anotación de Piero Cari, a los 23 minutos.

En el segundo tiempo, la Roja intentó una reacción pero un autogol de Matías Orellana a los 63' comenzó a sentenciar la suerte del equipo que dirige Sebastián Miranda.

A dos del final Christian da Rocha logró el descuento para el elenco nacional, pero no fue suficiente.

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