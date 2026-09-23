La Roja sub 20 cayó con Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026

La selección chilena sub 20 se enfrenta este miércoles a Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

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Paraguay 1-0 Chile. Finalizado. Estadio "Marcelo Bielsa", de Rosario.



1-0: 90+4' Junior Gamarra (PAR)