María José Mailliard y Paula Gómez ganaron oro en el canotaje de los Sudamericanos

La delegación chilena sigue sumando festejos en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, con el oro conquistado por María José Mailliard y Paula Gómez en los 500 metros C2 de canotaje.

El destacado binomio nacional se impuso en la final con un tiempo de un minuto, 52 segundos y 67 centésimas, por delante de las brasileñas Adriely Viana y Valdenice Nascimento (1:56.63).

En tanto, las argentinas Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli cerraron el podio con un crono de 2:06.77; dejando cuartas a las peruanas Daniela Runciman y Johana Padilla (2:09.69).

Esta victoria significó el oro número 39 de nuestro país en el evento polideportivo, superando las 38 preseas doradas obtenidas en la pasada edición de Asunción 2022.

Por otro lado, el Team Chile se colgó el bronce en los K4 500 metros, tanto masculinos como femeninos.

Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Camilo Valdés y Marcelo Godoy remataron con un tiempo de 1:18.22, a 1.39s de Argentina y apenas ocho centésimas por detrás del escolta Uruguay.

Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz terminaron su competencia con un registro de 1:36.56. Argentina ganó con 1:31.25 y Colombia se llevó la plata con 1:34.40.