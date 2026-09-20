Martín Labra conquistó su segundo oro en el esquí náutico de los Juegos Sudamericanos

Martín Labra ganó su segunda medalla de oro en el esquí náutico de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras imponerse este domingo en la final de figuras.

Labra, campeón del overall el sábado, celebró en la final de figuras con un puntaje de 12.590, superando por poco margen a otra de las figuras destacadaso del Team Chile, Matías González, quien se quedó con la presea de plata con 12.560 puntos.

El bronce fue para el trasandino Francisco Giorgis (8.990 puntos)

En las competencias femeninas, la chilena Trinidad Espinal brilló con una presea de plata en el slalom, siendo superada por la peruana Cristhiana de Osma. El podio lo completó la argentina Violeta Mociulsky.

Finalmente, en la competencia femenina de figuras, Dominga González logró bronce, con 6.630 puntos; el oro fue para la peruana Natalia Cuglievan (9.080 puntos) y la plata para la colombiana Daniela Verswyvel (8.400).